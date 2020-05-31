AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الأفضل والأوفر.. باحثون كنديون: كمامة القماش الأصلح لحمايتك من كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 02:29 ص
أنواع الكمامات
أنواع الكمامات
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يحتار أغلب المواطنين فى النوع الأفضل من الكمامات للحماية من فيروس كورونا، لذلك نقدم لهم أفضل أنواع الكمامات والأوفر للحماية من الفيروس. 

اقرأ أيضًا:

وفقًا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد قام باحثون كنديون بدراسة حول الأقنعة القماش، واتضح أن لها تأثيرًا يصل إلى 99% لحجب الفيروسات وجسيمات الأمراض المعدية.

أفاد الباحثون الكنديون أن أقنعة الوجه القماش تمنع انتشار الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوضحوا أن الأقمشة المصنوعة من القماش ذات تأثير قوي على تقليل انتقال الجزيئات المعدية، شرط أن تكون مكونة من عدة طبقات، لأنها تمنع مرور جزيئات السعال والعطس خلال ارتدائها والتي تستقر عادة على الأسطح.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر إلى أن أقنعة القماش تقلل من انتقال الفيروس نفسه، لكن تشير الأدلة إلى تأثير ارتداء قناع الوجه المصنوع من القماش على دوره في تقليل تلوث الهواء والأسطح برذاذ السعال والكحة والعطس.

وقال الباحثون إن أقنعة الوجه تمنع أكثر من 90% من الجسيمات، فيما يقلل قناع الوجه القماش المكون من 3 طبقات انتقال الكائنات الحية الدقيقة أيضا بنسبة 99% والتي تستقر وتلوث الأسطح. 

وفي حين عدم ضمان الباحثين أن الأقنعة القطنية ستمنع مُرتديها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلا أن هذه الدراسة أوضحت أن ارتداء الأقنعة القماشية تساعد على حظر الجزيئات المعدية بشكل كبير.

وكان قد دعا مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ومعهد الصحة العامة الأمريكي إلى ارتداء الأقنعة المصنوعة من قماش الموسلين والفلانيل في الأماكن العامة.

من جانب آخر أفادت إدارة الغذاء والدواء (FDA) أن إمدادات الأقنعة الجراحية (وغيرها من المعدات الواقية) يمكن أن تنفد خلال الوباء ما يعني قلة توافر الأقنعة للأشخاص في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة في بيان بعنوان Trusted Source: "تدرك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه مع استمرار توسع تفشي COVID-19 على مستوى العالم ، فإن سلسلة التوريد لهذه الأجهزة ستستمر في الضغط إذا تجاوز الطلب بالإمدادات المتاحة".

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: "أغطية الوجه المصنوعة من القماش المصنوعة من الأدوات المنزلية أو المصنوعة في المنزل من مواد شائعة بتكلفة منخفضة يمكن استخدامها كإجراء طوعي إضافي للصحة العامة".

أفضل المواد للأقنعة محلية الصنع

وفقًا لـ LaBrot، فإن القناع الجراحي (ليس N95) يقوم فقط بتصفية حوالي 60 إلى 65 بالمائة من الجسيمات، وهو أمر طبيعي لهذا النوع من القناع.

ويوضح أنه باستخدام أكياس الوسائد المضاعفة المكونة من 600 خيط أو البيجاما الفانيلا، يمكنك صنع قناع يوفر ما يصل إلى 60 بالمائة من الترشيح.

ويؤكد أن "أي شخص يمكنه معرفة ذلك"، وأن "اختبار الضوء" هو طريقة سهلة لمعرفة مدى جودة المادة التي يمكن تصفيتها.

"ارفعه إلى الضوء.. إذا كان بإمكانك رؤية الضوء من خلال القماش، فربما لا يكون ذلك جيدًا مثل شيء لا يمكنك رؤية الضوء من خلاله".. "لذلك، هذا هو المكان الذي سيكون فيه نهجك الحدسي فعالًا. كلما كانت أكثر سمكًا ، كلما كانت أكثر كثافة، زادت احتمالية تصفيتها بشكل أفضل".

كما أن القمصان القطنية والبيجاما ليست الخيارات الوحيدة.. يمكن تصفية الخيارات الأخرى بشكل أفضل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نلبسها ولا لا.. حقائق عن ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش

الكمامة إلزامية عند خروجك للشارع

ترشيحاتنا

دينا الشربيني لجمهورها: اطمئنوا أنا ورجاء الجداوي بخير.. فيديو

رئيس لجنة مكافحة كورونا يوضح الدواء المستخدم في علاج الفيروس ..فيديو

تخطت فرنسا.. البرازيل تقفز للمركز الرابع كأكثر دول العالم تضررا بـ كورونا

محافظ الإسكندرية يؤكد إصابة رئيس وحدة التدخل السريع بـ كورونا

تقارير: فيروس كورونا يضرب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

شملت التوك توك.. متحدث الوزراء يوضح حالات دفع غرامة الكمامة في وسائل النقل.. فيديو

AdvertisementS

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

وزيرة الصحة: 70% من وفيات كورونا تأتي المستشفيات منتهية .. والأهالي ترفض نزول 15% من الحالات بعد وصول الإسعاف

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا على أراضيه

أحمد مرتضى: رئيس الزمالك سبب التعاقد مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي كان قريبا من التوقيع .. فيديو

السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحا بتخفيف حظر كورونا .. قفز رواد الشواطئ من فوق الجبال يتسبب في مقتل 4 ببريطانيا.. صور

وداعا لمزيل العرق .. 3 طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة في الصيف

تغلب على حرارة الصيف بمشروب البطيخ