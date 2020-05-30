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هل يمكن ارتداء الأطفال للكمامات؟.. أطباء يجيبون

السبت 30/مايو/2020 - 10:00 م
هل يمكن ارتداء الأطفال
هل يمكن ارتداء الأطفال للكمامات؟.. أطباء يجيبون
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حياة عبد العزيز
كان اليوم السبت، هو الأول في تطبيق ارتداء المواطنين للكمامة إجباريا في المواصلات والأماكن العامة، كإجراء وقائي من الفيروس التاجي كورونا، ولكن هل يرتدي الأطفال ايضًا الكمامة حفاظًا على سلامتهم؟

يعتبر الكثير من الأشخاص أن الكمامة وسيلة للإختناق، لذلك هي غير مناسبة للأطفال دون سن الـ 12، وتعتبر خطيرة لمن هم دون 6 سنوات، ورفض الكثير من الأشخاص ارتداء الاطفال للكمامة.

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وقال أحد الأطباء وفقا لموقع timesofindia إن الكمامة تحمي الأشخاص من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا بنسبة كبيرة، وهي تعتبر حماية للأشخاص من تطاير الرذاذ الذي قد يحمله البعض أثناء السعال.


كما أشار إلى أن رئة الطفل أصغر من رئة البالغين لذلك يمكن ارتداء الكمامة بشكل طبيعي لأنها سوف تسمح لهم بمرور الهواء من الجوانب، مع اتباع السبل الأخرى للوقاية مثل غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة 20 ثانية، مع تطهير اليد بالكحول، وعدم لمس العين، وكل تلك الإجراءات تحت مراقبة الأب والأم.


لكن رابطة أطباء الأطفال اليابانية ، حذرت من أن الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين، وتزيد من درجة حرارة جسم الطفل.
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