دراسة: 50% من مصابي كورونا لا يظهر عليهم أعراض وينشرون الفيروس

قد يكون هناك الكثير من الناس يتجولون دون معرفة أن لديهم COVID-19 ولكن ليس لديهم فكرة أنهم ينشرون الفيروس.
ووفقا لموقع healthline ، جاءت الكلمة الأولى من هذا الاحتمال في أوائل أبريل من مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، الدكتور روبرت ريدفيلد ، في مقابلة مع WABE التابعة للإذاعة الوطنية العامة.
وأفاد باحثون في آيسلندا أن 50 في المائة من حالات فيروسات التاجية الجديدة التي ثبتت فائدتها لم تظهر عليها أي أعراض وأجرى الاختبار deCODE ، وهي شركة تابعة لشركة Amgen للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية.
وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن الباحثين في سنغافورة حددوا سبع مجموعات من الحالات يكون فيها الانتقال العرضي هو التفسير الأكثر احتمالًا لحدوث الحالات الثانوية.
تم دعم هذا التقرير من قبل دراسة مصدر موثوق نشرت في منتصف أبريل خلصت إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض هم مصدر 44 في المئة من حالات COVID-19 المشخصة.
وفي أواخر أبريل أفيد أن أول شخص معروف يموت من COVID-19 في الولايات المتحدة قبل وفاتها بنوبة قلبية في 6 فبراير في منزلها في شمال كاليفورنيا.
وأشارت دراستان نشرتا في أواخر مايو إلى أن نسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 قد يكونون بدون أعراض.
وأفاد باحثون أن 104 من 128 شخصًا (81 في المئة) على متن سفينة سياحية ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد كانوا بدون أعراض.
في دراسة أخرى أفاد الباحثون أن 42 في المئة من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 كانوا بدون أعراض.
ووفقا لموقع healthline ، جاءت الكلمة الأولى من هذا الاحتمال في أوائل أبريل من مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، الدكتور روبرت ريدفيلد ، في مقابلة مع WABE التابعة للإذاعة الوطنية العامة.
وأفاد باحثون في آيسلندا أن 50 في المائة من حالات فيروسات التاجية الجديدة التي ثبتت فائدتها لم تظهر عليها أي أعراض وأجرى الاختبار deCODE ، وهي شركة تابعة لشركة Amgen للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية.
وذكر مركز السيطرة على الأمراض أن الباحثين في سنغافورة حددوا سبع مجموعات من الحالات يكون فيها الانتقال العرضي هو التفسير الأكثر احتمالًا لحدوث الحالات الثانوية.
تم دعم هذا التقرير من قبل دراسة مصدر موثوق نشرت في منتصف أبريل خلصت إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض هم مصدر 44 في المئة من حالات COVID-19 المشخصة.
وفي أواخر أبريل أفيد أن أول شخص معروف يموت من COVID-19 في الولايات المتحدة قبل وفاتها بنوبة قلبية في 6 فبراير في منزلها في شمال كاليفورنيا.
وأشارت دراستان نشرتا في أواخر مايو إلى أن نسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 قد يكونون بدون أعراض.
وأفاد باحثون أن 104 من 128 شخصًا (81 في المئة) على متن سفينة سياحية ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد كانوا بدون أعراض.
في دراسة أخرى أفاد الباحثون أن 42 في المئة من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 كانوا بدون أعراض.