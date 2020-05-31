لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأحد

لو مسافر بالقطار نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد الموافق 31-5-2020.

مواعيد قطارات الصعيد:



قطار رقم 983

ينطق القطار المكيف من محطة أسوان في تمام الساعة 7.30 يصل محطته النهائية القاهرة في تمام الساعة 22:5.



قطار رقم 953 vip

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30 للقاهرة.



قطار رقم 777

ينطلق القطار المميز من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.



قطار رقم 81

يبدأ القطار المميز في الانطلاق في تمام الساعة 9:30 من أسوان ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 1:50.



قطار رقك 163:

القطار فئة الدرجة المميزة ويتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.



قطار رقم 2007:

فئة القطار vip ويتحرك في تمام الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة في تمام الساعة 3:55.



قطار رقم 2015:

القطار الـ vip، يبدأ التحرك في تمام الساعة 16:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة في الساعة 4:20.



قطار رقم 977:

القطار درجة فئة vip، ويتحرك من محطة الأقصر في تمام الساعة 19:25 وينهي رحلته في القاهرة بتمام الساعة 5:20.





مواعيد قطارات إسكندرية



قطار رقم 928:

القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.



قطار رقم 568:

يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.



قطار 22:

تطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.



قطار رقم 926:

يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.



قطار رقم 128 مميز

يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.



قطار رقم 2008 vip:

ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.



قطار رقم 930 مكيف

يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة 20:10 ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 23:20.