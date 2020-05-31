أحمد مجدي: فيلم الغراب تجربة صعبة

كشف الفنان احمد مجدى تفاصيل فيلمه الجديد الذي يحمل اسم الغراب، مضيفا أن الفيلم تجربة صعبة في مشواره الفني.





وقال في تصريحات ل"صدى البلد": أنا مهتم بالرموز والنماذج الأصلية بعض الشيء، وبفيلمي "لا أحد هناك" "The Giraffe" كانت هذه البداية، والآن أنا أرغب في خوض هذه التجربة بفيلم أقوى وأكبر وأصعب وأكثر ظُلمة.





وتابع: "ولكن في نفس الوقت أُعبر فيه عن نفسي، وأكون أكثر حرية، وأن أكون تعلمت من التجربة السابقة.





يذكر ان أحمد مجدى شارك في بطولة مسلسل " فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، ودياب، أيتن عامر، هبة مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.







