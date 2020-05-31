أحمد مجدي: فيلم الغراب تجربة صعبة

كشف الفنان احمد مجدى تفاصيل فيلمه الجديد الذي يحمل اسم الغراب، مضيفا أن الفيلم تجربة صعبة في مشواره الفني.
وقال في تصريحات ل"صدى البلد": أنا مهتم بالرموز والنماذج الأصلية بعض الشيء، وبفيلمي "لا أحد هناك" "The Giraffe" كانت هذه البداية، والآن أنا أرغب في خوض هذه التجربة بفيلم أقوى وأكبر وأصعب وأكثر ظُلمة.
وتابع: "ولكن في نفس الوقت أُعبر فيه عن نفسي، وأكون أكثر حرية، وأن أكون تعلمت من التجربة السابقة.
يذكر ان أحمد مجدى شارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، ودياب، أيتن عامر، هبة مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
ودارت أحداث العمل في إطار رومانسى إجتماعي حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.