AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: اليابان لا تزال صامتة حيال دعوة رفع قيود التصدير

الأحد 31/مايو/2020 - 08:54 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال مسئولون من كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن اليابان لم ترد بعد على دعوة سول المجددة للتراجع سريعا عن قيود التصدير التي فرضتها عليها، خلال نزاع بينهما حول مشكلة العمل القسري خلال فترة الحرب، على الرغم من اقتراب الموعد النهائي للرد.

كانت سول، منحت طوكيو، في وقت مبكر من الشهر الجاري، موعدا نهائيا حتى نهاية مايو؛ لرفع قيود التصدير التي فرضتها اليابان في يوليو الماضي على ثلاث مواد صناعية رئيسية في خطوة انتقامية من جانبها، بسبب خلاف بين البلدين حول العمل القسري وقت الحرب، كما قامت اليابان بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال مسئول من وزارة التجارة الكورية: "إننا نفتح قنوات للحوار حتى في عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفا أن كوريا الجنوبية تنتظر رد اليابان حتى منتصف الليل، "في الوقت الراهن، لا نعلم إذا ما كانت اليابان سترد أم لا، ولا نعلم كيف سيكون ردها".

ويرى مراقبو الصناعة أنه من غير المرجح أن تغير اليابان موقفها في الوقت الذي لم يظهر فيه الخلاف حول قضية العمل القسري أي علامات على الحل.

وفرضت اليابان هذه القيود على التصدير بعد حكم محكمة كورية عليا على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري من الكوريين أثناء فترة الاحتلال الياباني لكوريا الممتد من 1910 وحتى 1945.

ويرى الخبراء أنه في حالة عدم تقديم اليابان ردا إيجابيا، قد تستأنف كوريا الجنوبية مراحل شكواها المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية.

وكانت كوريا الجنوبية قد قررت، في نوفمبر الماضي، تعليق دعوتها التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية وتأجيل إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، على أمل تحقيق انفراجة في الأزمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تجدد طلبها لليابان برفع قيود التصدير لتخطي أزمة كورونا

خارجية كوريا الجنوبية تستدعي دبلوماسيا يابانيا للاحتجاج على مزاعم بلاده بشأن جزر دوكدو المتنازع عليها

ترشيحاتنا

محمد فضل يكشف عن التشكيل الأمثل لمنتخب مصر.. فيديو

ناشط كويتي يرد على ريم الشمري: العلاقة مع مصر أكبر من الصغائر

منها تليف الكبد ومرض الكلى .. 9 أسباب لتقلصات العضلات

سبب آخر للوفاة.. تشريح جثة فلويد يثير موجة غضب جديدة في أمريكا| فيديو

اخبار الرياضة.. رحيل 4 لاعبين عن الزمالك.. موقف التعاقد مع موليكا.. وفيروس كورونا يضرب ريال مدريد

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لن تصدقها لـ علاج هشاشة العظام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسنون المصابون بـ السكر أكثر عرضة لـ فيروس كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

مقتل ذئب مهدد بالانقراض انتقاما لحصان