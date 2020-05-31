تعرف على نجل الفنان الراحل يونس شلبي في عيد ميلاده

يذكر أن الفنان الراحل يونس شلبي دخل عالم الفن في أدوار صغيرة حتى جاءته فرصة عمره عندما رشحه المخرج جلال الشرقاوي ليشارك نخبة كبيرة من نجوم الكوميديا في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، والتي اعتبرت نقطة فارقة في مشواره الفني.









وتم ترشيحه مرة أخرى في مسرحية "العيال كبرت"، ليؤكد مرة أخرى أنه فنان ذو طبيعة خاصة، حيث لمع وتألق في أداء شخصية الشاب (الذي يتلعثم) في الكلام والذي لا يجمع الحروف.







