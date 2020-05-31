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فن

تعرف على نجل الفنان الراحل يونس شلبي في عيد ميلاده

الأحد 31/مايو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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شيري نبيل
بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان الراحل يونس شلبي التي تحل اليوم، الأحد، حيث ولد في مدينة المنصورة في 31 مايو عام 1941، تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لنجله، حيث جاءت طلته قريبة الشبه بوالده إلى حد كبير، الأمر الذي أثار إعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي.


يذكر أن الفنان الراحل يونس شلبي دخل عالم الفن في أدوار صغيرة حتى جاءته فرصة عمره عندما رشحه المخرج جلال الشرقاوي ليشارك نخبة كبيرة من نجوم الكوميديا في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، والتي اعتبرت نقطة فارقة في مشواره الفني.


وتم ترشيحه مرة أخرى في مسرحية "العيال كبرت"، ليؤكد مرة أخرى أنه فنان ذو طبيعة خاصة، حيث لمع وتألق في أداء شخصية الشاب (الذي يتلعثم) في الكلام والذي لا يجمع الحروف.



نال يونس شلبي شهرة واسعة من خلال أدائه المميز المنفرد حتى أصيب في آخر أيامه بالأمراض التي منعته من الاستمرار في عمله، الأمر الذي جعله يعاني من قلة الإمكانيات المادية حتى بدأ يطلب المساعدة من نقابة المهن التمثيلية ليرحل الفنان المميز في عام 2007 متأثرا بأزمة نفسية حادة حيث كان قد أجرى أكثر من عملية لزراعة الشرايين في ساقه وأخرى جراحة القلب المفتوح.

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