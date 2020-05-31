علماء صينيون يؤكدون: حيوانات سوق ووهان بريئة من فيروس كورونا

مع بداية أزمة وباء كورونا، شاع الأمر أن سوق ووهان الرطب المليء بالحيوانات هو السبب في تفشي الوباء، ولكن بعد فترة كبيرة ظهرت دراسة تشير إلى براءة سوق ووهان من فيروس كورونا.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن علماء صينيين أكدوا براءة حيوانات سوق ووهان من فيروس كورونا، وأن السوق لم تكن سوى بيئة مناسبة جدًا لتفشي الوباء بسبب الازدحام الدائم فيه طوال اليوم.





حسب الدراسة التي قام بها علماء صينيون أن سوق ووهان لم يكن السبب في الفيروس، ولكن كان عبارة عن نقطة تجمع بشري هائلة عن طريقه تفشى الوباء في ووهان بالكامل .





أما عن الفيروس ذاته لم تتوصل الدراسات غلى السبب الحقيقي فيه، ولكن الأبحاث مازالت مستمرة للتخلص منه وعندما يتعافى العالم ستنكشف الحقيقة.





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وأضاف العلماء أن الصين تسعى للوصول إلى اللقاح في مرتبة الأولى لوقف الوفيات والحفاظ على حياة البشر، ومن ثم ستبدأ في التحقيق للوصول إلى السبب الرئيسي لذلك الوباء .