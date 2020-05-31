توريد 170 ألفًا و206 أطنان قمح لصوامع وهناجر كفر الشيخ .. صور

أعلن عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن إجمالي كميات القمح المحلية، التي جرى توريدها للصوامع والهناجر بالمحافظة، وحتى اليوم، بلغت 170 ألفًا و206 أطنان و616 كيلو جرام من محصول القمح المحلي لهذا الموسم.





وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، خلال بيان، إن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.





وأشار مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إلى أن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.





وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن اللجنة تقوم بالمرور على منافذ التوزيع، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات المحافظ، الذي شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.



