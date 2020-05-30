التموين تتلقى شكاوى المواطنين عبر واتساب.. تفاصيل

أعلنت

عن

على الأسواق بأنواعها (جملة ـ قطاع) سوق 6 أكتوبر ـ سوق العبور والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع (الخضرـ والفاكهة) وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقًا للفواتير الصادرة تنفيذاَ للقرار 330 لسنة 2017 م.