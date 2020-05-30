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اقتصاد

التموين تتلقى شكاوى المواطنين عبر واتساب.. تفاصيل

السبت 30/مايو/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها (جملة ـ قطاع) سوق 6 أكتوبر ـ سوق العبور والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع (الخضرـ والفاكهة) وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقًا للفواتير الصادرة تنفيذاَ للقرار 330 لسنة 2017 م.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية بشن الحملات اليومية والتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات وجهاز حماية المستهلك ـ وزارة الصحة ـ مصلحة الرقابة الصناعية ـ الطب البيطري) تحت إشرافنا المباشر لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالأسواق.

ويتم إخطار غرفة العمليات بنتائج الحملات وتقديم تقرير عن موقف السلع والأسواق وما تم من إجراءات يعرض علينا يوميًا.

بالإضافة إلى تفعيل دور إدارات التجارة الداخلية بجميع المحافظات بما يضمن وصول جهود الرقابة إلى كل بقاع مصر وحتى القرى والنجوع.

وإعداد حملات يومية خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكيد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق و معرفة مدى توافر السع الغذائية مع إعداد نشرات إرشادية تحث المواطن على ترشيد الاستهلاك التواصل مع السلاسل التجارية لتوفير السلع الغذائية الهامة بأسعار مخفضة، والمرور على المجمعات الإستهلاكية والسلاسل التجارية لمعرفة مدى توافر السع الأساسية بها.

وتلقى شكاوى المواطنين عبر تطبيق الواتس آب : 01112215281 وفاكس 27957532/02 بالإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية و العمل على حلها بصورة فورية.

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