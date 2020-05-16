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اقتصاد

وزير التموين: تكرار تجربة كوبونات السلع مرة أخرى بمناسبة عيد الفطر

السبت 16/مايو/2020 - 11:04 ص
وزير التموين
وزير التموين
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محمد صبيح
تكرارًا للتجربة الناجحة والتي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير التموين يوجه بتكرار التجربة مرة أخرى بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث يمكن استخدامها كزكاة لعيد الفطر تعظيمًا لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما يقرب من ٢٦.٣٧٥ كوبون خلال الفترة من ٢٣ إبريل ٢٠٢٠ حتى ١١ مايو ٢٠٢٠، ووصلت مبيعاتها الى مليون وخمسمائة ألف جنيه.

وأكد المصيلحي في تقريرًا تلقاه من اللواء احمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن ما زال هناك طلب مستمر من المواطنين القادرين لشرائها وتوزيع على المواطنين غير القادرين وصرفها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.


وأكد اللواء أحمد حسنين كذلك بأن أماكن بيع هذه الكوبونات من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن، علمًا بأن كل فئة لها دفتر يحتوي على 20 كوبون ويمكن شراء أكثر من دفتر لأكثر من فئة.

وحددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عدد (١٠٠) موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية، وسيتمكن المواطن حامل هذا الكوبون من صرفه كسلع حسب قيمة كل بون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ينتشرون في كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.
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