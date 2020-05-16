وزير التموين: تكرار تجربة كوبونات السلع مرة أخرى بمناسبة عيد الفطر

ين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير التموين يوجه بتكرار التجربة مرة أخرى بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث يمكن استخدامها كزكاة لعيد الفطر تعظيمًا لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض. تكرارًا للتجربة الناجحة والتي طرحتها وزارة التموممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزير التموين يوجه بتكرار التجربة مرة أخرى بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث يمكن استخدامها كزكاة لعيد الفطر تعظيمًا لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض.





التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما يقرب من ٢٦.٣٧٥ كوبون خلال الفترة من ٢٣ إبريل ٢٠٢٠ حتى ١١ مايو ٢٠٢٠، ووصلت مبيعاتها الى مليون وخمسمائة ألف جنيه. وطرحت وزارةممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما يقرب من ٢٦.٣٧٥ كوبون خلال الفترة من ٢٣ إبريل ٢٠٢٠ حتى ١١ مايو ٢٠٢٠، ووصلت مبيعاتها الى مليون وخمسمائة ألف جنيه.





الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن ما زال هناك طلب مستمر من المواطنين القادرين لشرائها وتوزيع على المواطنين غير القادرين وصرفها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية. وأكد المصيلحي في تقريرًا تلقاه من اللواء احمد حسنين رئيس مجلس ادارةبأن ما زال هناك طلب مستمر من المواطنين القادرين لشرائها وتوزيع على المواطنين غير القادرين وصرفها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.









وأكد اللواء أحمد حسنين كذلك بأن أماكن بيع هذه الكوبونات من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن، علمًا بأن كل فئة لها دفتر يحتوي على 20 كوبون ويمكن شراء أكثر من دفتر لأكثر من فئة.



