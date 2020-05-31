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محافظات

الحالة مطمئنة.. مدير مستشفى السنبلاوين العام يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 11:58 ص
الدكتور ياسر شعيب
الدكتور ياسر شعيب
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همت الحسينى
سادت حالة من الحزن  في مديرية الصحة بالدقهلية، عقب إعلان الدكتور ياسر شعيب، مدير مستشفى السنبلاوين العام فى مقطع فيديو له من داخل استقبال مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد تم نشره على صفحته بـ"فيس بوك"، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وقال الدكتور ياسر شعيب إنه تم نقله إلى مستشفى العزل بتمي الأمديد لتلقى العلاج، مطمئنا الجميع بأن حالته مستقرة وأن الأعراض التى يعانى منها بسيطة وبدأت معه منذ 3 أيام فقط، وعندما تأكد من إصابته تم نقله إلى مستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد.


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وأضاف شعيب: "لله الحمد دائما على كل شيء واثق فى جيش مصر الابيض والخدمة الطبية هنا جيدة، وأطمئن الجميع أن بروتوكول العلاج الذى تقدمه وزارة الصحة للمرضى يأتى بنتائج سريعة وإن شاء الله يتم شفائى على خير وشفاء باقى المرضى".


من جانبه، أعرب الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تمنياته هو وجميع العاملين بصحة الدقهلية بالشفاء العاجل للدكتور ياسر شعيب وجميع مصابي الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بقطاع صحة الدقهلية، وأن يتم شفاء جميع المرضى ويمتعهم بدوام الصحة والعافية وأن يرفع عن مصر كل بلاء ومكروه.
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