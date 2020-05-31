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حوادث

كثافات متوسطة بمحاور القاهرة.. حملات على سيارات السرفيس لمتابعة الالتزام بالكمامة

الأحد 31/مايو/2020 - 12:01 م
المرور
المرور
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كتب محمد صبري
شهدت معظم محاور القاهرة كثافات متوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد عودة الموظفين من إجازة عيد الفطر المبارك.

قال مصدر أمنى بمرور القاهرة إن رجال المرور بالعاصمة يواصلون حملاتهم على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأوضح المصدر أنه اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 30 /5 /2020 سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى جميع أنواع مركبات الأجرة فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

ولفت المصدر الى أن هناك تعليمات لجميع رؤساء وحدات المرور بمنع أى مواطن من الدخول الى الوحدة لإنهاء إجراءات التراخيص إلا اذا كان مرتديا كمامة طبية، مع ترك مسافة آمنة بين المواطنين ومنع التزاحم داخل الوحدات.

تأتى تلك الإجراءات فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
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