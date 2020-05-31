خامس حالة فى البرلمان.. الأمين العام للنواب يعلن إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا

يأتى ذلك بعد أن كشف المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب حقيقة إصابة النائب هشام مجدي بفيروس كورونا المستجد.





وقال فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن النائب هشام مجدي تم أخذ مسحة منه لأنه يعاني من بعض الأعراض التنفسية ولكن نتيجة المسحة لم تظهر بعد.





وكشفت مصادر برلمانية عن إصابة النائبة نشوي الديب نائبة إمبابة بمحافظة الجيزة بـ فيروس كورونا المستجد، وتم حجزها بأحد مستشفيات العزل بالجيزة، وحاولت صدي البلد التواصل مع النائبة ولكن تليفونها خارج الخدمة.





يذكر أن النائبة نشوي الديب تعد ثالث إصابة بين أعضاء مجلس النواب بفيروس كورونا المستجد وقد أعلنت أول إصابة بين النواب وهي النائبة شرين فراج ، وقد أعلنت النائبة هالة أبو السعد عزل نفسها وأسرتها 15 يوما بعد إصابة حارس العقار الذي تقيم فيه.





وجدير بالذكر أن النائب إيهاب العمدة عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، كشف عن إصابة النائب عمر وطنى عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بفيروس كورونا اليوم السبت.





وأكد العمدة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن النائب عمر وطنى تعرض لإعياء شديد منذ اليومين الماضيين، إلا أن التعب اشتد عليه بشكل أكبر اليوم ، مشيرا إلى أنه تم نقل النائب عمر وطنى إلى مستشفى العاصمة بالدقى.





ودعا النائب إيهاب العمدة كل المصريين بالدعاء للنائب عمر وطنى بأن يتم عليه الشفاء.





وكانت النائبة شيرين فراج أصيبت بفيروس كورونا يوم 12 مايو وتلقت العلاج بمستشفي القصر العيني الفرنساوي كما خضع أولادها للحجر الصحي للاطمئنان على حالتهم.





إلا أن النائبة شيرين فراج أعلنت فى 22 مايو شفاءها من فيروس كورونا ، حيث قالت إن اصابتها بفيروس كورونا المستجد تجربه مرضيه شديده و قاسية مررت بها، مضيفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " غمرنى فيها الشعب المصرى الكريم بفيض حب وود جارف و دعوات لا تنقطع و لقد من الله على بالشفاء بفضله و احسانه و بدعواتكم لى فى هذا الشهر الكريم اخواتى و اخوانى الكرام.





وتابعت النائبها خلال منشورها:" اتقدم بالشكر الشخصى الي كل من تفضل بالسؤال عنى او ارسل رساله و من قام بالدعاء لى".





ووجهت النائبة الشكر الى د. على عبد العال رئيس مجلس النواب و و السيد الشريف و سليمان وهدان وكيلى المجلس والسيد الامين العام للمجلس و النواب على سؤالهم، متابعة:" اذ اتقدم بالشكر و الامتنان الى القطاع الطبى بمجلس النواب برئاسه د. هدى كريم و الذين كان لهم الفضل الاول فى الاسراع بتقديم العلاج لى.





و قالت " اتقدم بكل التقدير و العرفان الى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى لكريم رعايته و اهتمامه الشخصى لى اثناء مرضى و اقامتى بمستشفى القصر العينى الفرنساوى و .د. هاله صلاح عميد كليه طب القصر العينى لكريم رعايتها الشخصيه لى و لابنائى اثناء مرضنا.





و اضافت " كل الشكر و التقدير الى جهاز الامن القومى جميل صنيعكم معى طوق عنقى"، موجهة الشكر الى المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب الذى كان دائم الاطمئنان على و د. عاصم الجزار وزير الاسكان لتفضله بالسؤال و اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى و د. هاله السعيد وزيره التخطيط".





كما اتقدم بالشكر ايضا الى كل السادة الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس جامعة القاهرة وامين عام المستشفيات الجامعية والنواب والنائبة بسنت فهمى والنائبة جليلة عثمان لسؤالهم الدائم و النائبة نادية هنرى و التى تعانى من ظروف مرضيه و هى خارج البلاد شفاها الله، ومع ذلك ظلت ترسل لى رسائل محبة ودعم للخروج من المحنة.





ووجهت الشكر أيضا للنائب اللواء أسامة أبو المجد وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية على تفضلهم بالسؤال الدائم واللواء سعيد النجار الاتصال السياسى بوزارة الداخلية والأصدقاء من جهاز الأمن الوطنى على سؤالهم.





وبعد أن وجهت الشكر للإعلاميين قالت "أما زميلاتى فى الدراسة بمدرسة القلب المقدس بمصر الجديدة، قلقكم ورقى تعبيراتكم واهتمامكم حال مرضى ما هو إلا نتاج التربية الراقية فى تلك المدرسة العريقة، التى تعلمنا بها القيم والمبادئ من تحمل المسئولية وإنكار الذات والعطاء والصدق والحب.