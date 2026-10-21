جيلان أحمد: مشاركة الرئيس السيسي في جلسات منتدى مصر 2026 أعطت المواطن الثقة

ثمنت النائبة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسات منتدى مصر 2026، مؤكدة أن هذه المشاركة أعطت المواطن ثقة في المناقشات واللقاءات التي تدور حول القطاعات المختلفة التي تهمه.

وقالت النائبة جيلان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حرص السيد رئيس الجمهورية على المشاركة في معظم الجلسات المنعقدة بالمنتدى على مدار ثلاثة أيام يؤكد مدى اهتمام سيادته بمحاورة مختلف الآراء حول الملفات الشائكة في حياة المواطن مثل الأمن والصحة والتعليم وغيرها، مؤكدة أن مشاركة الرئيس السيسي تحمل أهمية خاصة من حيث تعزيز قنوات التواصل المباشر بين القيادة السياسية والمجتمع.

وأضافت أن تعزيز التواصل بين القيادة السياسية والمجتمع في مثل هذه المنتديات يعد إتاحة لفرصة الاستماع إلى رؤى الشباب وتطلعاتهم، والتعرف على أفكارهم بشأن القضايا التي تشغلهم، موضحة أن القيادة السياسية لديها إيمان راسخ بقدرات الشباب وتعمل بشكل مستمر على التواصل معهم لتعزيز الثقة بين كافة الأطراف.

وأكدت أن الرئيس السيسي هو أول من أزاح الحائط الذي كان بين القيادة والمجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص، مشيرة إلى أن الرئيس منذ توليه القيادة هو مستمع جيد للشباب، وأعطاهم فرصة كبيرة لم تكن من قبل.

ونوهت إلى أن منتدى مصر 2026 يمثل محطة مهمة لتعزيز الحوار حول القضايا التي تمس حاضر الدولة المصرية ومستقبلها، معتبرة أن هذا المنتدى منبر لطرح رؤى جديدة للتعامل مع التحديات الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات.

وأوضحت النائبة جيلان أحمد أن المنتدى يعد مجالا لإتاحة مساحة للتفاعل وتبادل الأفكار بين مختلف فئات المجتمع؛ بما يساعد على فهم أعمق للتحديات التي تواجه الدولة، ويعزز قدرة الشباب على المشاركة الواعية في مناقشة الأولويات الوطنية واستشراف مسارات المستقبل، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير أدوات الحوار مع الشباب، وعدم الاكتفاء بنقل المعلومات إليهم، بل إشراكهم في مناقشة التحديات وتحليل أبعادها.

واعتبرت النائبة جيلان أحمد، أن الوعي يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز تماسك المجتمع وقدرته على مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، مشيرة إلى أن إصرار الرئيس السيسي على الحديث عن الوعي بشكل مستمر هو تأكيد لصعوبة التحديات والأوضاع الراهنة، مما يتطلب جهودًا حثيثة من جميع الأطراف للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.