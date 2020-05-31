مرصد الإفتاء يشيد بضربات قواتنا المسلحة الاستباقية للإرهاب

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية بالعمليتين النوعيتين اللتين قامت بهما القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء وأسفرتا عن مقتل ثلاثة من إرهابيين "شديدي الخطورة"، واستُشهد وأصيب خلالها ضابطان وضابط صف وجنديان.





ووفقًا لما صرح به المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد أ.ح. "تامر الرفاعي" أمس السبت، فقد تم الإقدام على تنفيذ كلتا العمليتين وفقًا لمعلومات استخبارتية أفادت باختباء بعض العناصر الإرهابية في بعض الأوكار في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح، حيث تم العثور بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جي.





كما أوضح المرصد أن قواتنا الباسلة لم تتوان عن تقديم كل ما هو نفيس وغال في سبيل الدفاع عن رمال أرض الفيروز الحبيبة فقد قامت قواتنا من المهندسين العسكريين خلال الأسبوع الماضي باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة مزروعة لاستهداف أبطال القوات المسلحة على محاور التحرك، كما استطاعت القوات الجوية تركيز عدد من القاصفات الجوية وتوجيهها لعدة بؤر إرهابية تتمركز بها بعض العناصر الإرهابية مما نتج عنها مقتل (16) من العناصر الإرهابية المختبئة بتلك الأوكار وتدمير عربتي دفع رباعي والعثور على مخزن يمتلئ بكمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي الموجه لتلك العناصر الإرهابية، وذلك أيضًا وفقًا لتصريحات المتحدث العسكري أمس السبت.





ودعا المرصد القوات المسلحة المصرية إلى استكمال ضرباتها الاستباقية والضرب بيد من حديد لتطهير أرض سيناء النفيسة من كل الأيادي الخسيسة التي تسعى إلى النيل منها، مؤكدًا مساندته لأبطالنا من القوات المسلحة المصرية في حربهم ضد الإرهاب الغاشم. وأن تضحيات عظيمة في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار أرض الوطن.



