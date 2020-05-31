AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مرصد الإفتاء يشيد بضربات قواتنا المسلحة الاستباقية للإرهاب

الأحد 31/مايو/2020 - 01:04 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
محمد شحتة
أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية بالعمليتين النوعيتين اللتين قامت بهما القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء وأسفرتا عن مقتل ثلاثة من إرهابيين "شديدي الخطورة"، واستُشهد وأصيب خلالها ضابطان وضابط صف وجنديان.

ووفقًا لما صرح به المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد أ.ح. "تامر الرفاعي" أمس السبت، فقد تم الإقدام على تنفيذ كلتا العمليتين وفقًا لمعلومات استخبارتية أفادت باختباء بعض العناصر الإرهابية في بعض الأوكار في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح، حيث تم العثور بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جي.

كما أوضح المرصد أن قواتنا الباسلة لم تتوان عن تقديم كل ما هو نفيس وغال في سبيل الدفاع عن رمال أرض الفيروز الحبيبة  فقد قامت قواتنا من المهندسين العسكريين خلال الأسبوع  الماضي  باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة مزروعة لاستهداف أبطال القوات المسلحة على محاور التحرك، كما استطاعت القوات الجوية تركيز عدد من القاصفات الجوية وتوجيهها لعدة بؤر إرهابية تتمركز بها بعض العناصر الإرهابية مما نتج عنها مقتل (16) من العناصر الإرهابية المختبئة بتلك الأوكار وتدمير عربتي دفع رباعي والعثور على مخزن يمتلئ بكمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي الموجه لتلك العناصر الإرهابية، وذلك أيضًا وفقًا لتصريحات المتحدث العسكري أمس السبت.

ودعا المرصد القوات المسلحة المصرية إلى استكمال ضرباتها الاستباقية والضرب بيد من حديد لتطهير أرض سيناء النفيسة من كل الأيادي الخسيسة التي تسعى إلى النيل منها، مؤكدًا مساندته لأبطالنا من القوات المسلحة المصرية في حربهم ضد الإرهاب الغاشم. وأن تضحيات عظيمة في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار أرض الوطن.

وتقدم المرصد بخالص العزاء لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل يد آثمة تحاول أن تهز أمن وطمأنينة أبناء هذا الوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرصد الإفتاء يشيد بتضحيات وبطولات القوات المسلحة في التصدى للإرهاب

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي ضد مدرعة تابعة للقوات المسلحة بالعريش

مرصد الإفتاء يشيد بالعملية النوعية للقوات المسلحة ردا على عملية بئر العبد الإرهابية

الثأر لشهداء الوطن.. بطولة جديدة في سجل القوات المسلحة الحافل

بيت العائلة المصرية بالخارج يشيد ببطولات الجيش والشرطة في تطهير مصر من الإرهاب

المتحدث العسكري: دمرنا البنية التحتية للإرهاب والحياة عادت لطبيعتها في سيناء

ترشيحاتنا

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في الدقهلية

أسرار الجلالة.. منتجع سياحي ساحلي يفوق التوقعات بأيادي مصرية

الصحة: نتعشم أن نكون فى فترة ذروة كورونا.. وننصح بتناول الغذاء السليم.. فيديو

بدون مكياج.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة رياضية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31-5-2020 بمحافظات مصر

بفستان أحمر.. يارا تخطف أنظار متابعيها من المنزل

AdvertisementS

طبيب أمريكي يحذر من وباء جديد يقتل نصف سكان العالم بسبب الطيور

إسقاط الجنسية المصرية عن ريم دسوقي.. تفاصيل

خامس حالة فى البرلمان.. الأمين العام للنواب يعلن إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا

4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة.. ومقترح بفرض 500 جنيه لإلقائها في الشارع

أهم الأخبار .. تحذير قوى من الصحة لـ المصريين .. مقترح غرامة جديدة بسبب الكمامة .. أمريكا تشتعل بسبب فلويد

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

إعلان الطوارئ في لوس أنجلوس وغلق مراكز اختبار كورونا بعد خروج المظاهرات عن السيطرة

وكيل البرلمان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ النواب المصابين بكورونا

بحث جديد.. كورونا يظل 3 أيام على البلاستيك و4 ساعات على النحاس

الأوقاف تعلن عن بدء إنتاج كمامات قطنية قابلة للغسل والاستعمال المتكرر

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في الدقهلية

الصحة تكشف تضليل صفحات التواصل الاجتماعي بشأن العلاج المنزلي لـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. ديانا حداد فى إطلالة أنيقة على إنستجرام

بفستان أحمر.. يارا تخطف أنظار متابعيها من المنزل

تجنبها ليلاً.. إليك عدد فناجين القهوة المسموح بتناولها في اليوم