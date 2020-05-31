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محافظات

محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات

الأحد 31/مايو/2020 - 01:23 م
محافظ القاهرة : إلتزام
محافظ القاهرة : إلتزام كبير من المواطنين والسائقين
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عبد العزيز جمال
واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولاته لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية .

وشملت الجولة داخل وسائل النقل العام والجماعي والشوارع حفاظا على الصحة العامة.

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وأكد محافظ القاهرة أنه لاحظ خلال جولاته بالمواقف وجود التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الأمر الذى يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.

وطالب محافظ القاهرة سائقى السيارات الأجرة بضرورة الإستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكدًا على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة  على مسئولي المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المتتظرين دورهم في الركوب.
محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات
محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات
محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات
محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات
محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات
محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات
محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات
محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات
محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات
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