محافظ القاهرة: التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات

واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولاته لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية





وشملت الجولة داخل وسائل النقل العام والجماعي والشوارع حفاظا على الصحة العامة.





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وتفقد موقف الألف مسكن لسيارات السرفيس بعين شمس وموقف الخازندارة للنقل العام والجماعى بشبرا .









وأكد محافظ القاهرة أنه لاحظ خلال جولاته بالمواقف وجود التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الأمر الذى يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.





وطالب محافظ القاهرة سائقى السيارات الأجرة بضرورة الإستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكدًا على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية .



