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أخبار العالم

شفاء 847 .. البحرين تسجل أعلى حصيلة إصابات وتعافي منذ تفشي جائحة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 01:13 م
البحرين تسجل أعلى
البحرين تسجل أعلى حصيلة إصابات وتعافي منذ تفشي جائحة كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت البحرين، اليوم الأحد، أعلى حصيلة إصابات وتعافي منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد. 

وفقا لصحيفة الوطن البحرينية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 495 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 4597 حالة.  

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها تضم 341 حالة لعمالة وافدة و154 لمخالطين لحالات قائمة.

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وأشارت الصحة البحرينية إلى تعافي 847 حالة من المصابين بمرض "كوفيد-19" ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت تماما للشفاء إلى 6673 حالة.

وقالت الصحة أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 43 حالة، منها 13 حالة تحت العناية. وأكدت الوزارة البحرينية أن الـ 4584 حالة المتبقية وضعها مستقر .

وأضافت الصحة البحرنية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ تفشي الجائحة وصل إلى 18 حالة وفاة.
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