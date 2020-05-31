استقالة كبير محامي FBI بعد انتقادات حول تعامله مع قضية فلين





قدم دانا بوينتي، المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي، استقالته يوم الجمعة ، منهيا 38 عاما من العمل في وزارة العدل، وفقا لشبكة أن بي سي نيوز، وتسري استقالته في نهاية يونيو.





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وأفادت الأنباء بأن أشخاصًا من "أعلى مستوى في وزارة العدل" كانوا يبحثون عن فرصة لرحيل بوينتي بدلًا من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي.





وتعرض بوينتي لانتقادات شديدة من المعلقين المؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكة فوكس نيوز، وفوكس بيزنس نيتورك، لدوره في تحقيق فلين.





وفي مذكرة له تم تسريبها مؤخرًا ، كتب بوينتي أن أيا من الأدلة التي تم الكشف عنها في قضية فلين تبرئه.