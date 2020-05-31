الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا الوهمية.. وتؤكد عدم فاعلية التاميفلو.. وتوضح طرق تطبيق العزل المنزلى للمرضى.. فيديو

وأكد أن العزل المنزلى يتم بعد تقييم حالة المرضى والتأكد تمامًا على المريض فى حالة وضعه فى العزل المنزلى، موضحًا أنه يتم صرف العلاج للمريض والمعدات الوقائية له ويتم تعريفه بالإرشادات وتعليمه الإجراءات التى يتم اتباعها خلال فترة العزل المنزلى.













وذكر أنه يتم التواصل مع المريض فى العزل المنزلى يوميًا للاطمئنان على حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه فى حالة ظهور أى أعراض لفيروس كورونا على المريض يتم نقله فورًا لمستشفيات العزل، مؤكدًا أن التباعد هو أهم شيء ووجود المريض أو المخالط لمريض كورونا فى غرفة مستقلة وارتداء الماسك الطبى "الكمامة" من أهم الإجراءات كما أنه يجب اتباع اشتراطات معينة فى حالة استخدام دورة المياه.









وتابع: "يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية جيدًا، كما أنه يتم تعريف المريض بالإرشادات الخاصة بالعزل المنزلى، ومن يشعر بأعراض فيروس كورونا عليه التوجه فورًا لمستشفيات وزارة الصحة للكشف عليه"، مؤكدًا أن جميع الأمور تحت السيطرة وما زالت هناك أسرة شاغرة جاهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا أينما كانت حالته الصحية بسيطة أو متوسطة أو شديدة، بالإضافة إلى وجود 20 مستشفى عزل بها أماكن شاغرة.









وقال الدكتور مصطفى غنيمة، إن كل مريض له بروتوكول معين للعلاج من فيروس كورونا وفقًا لدرجة الإصابة ووفقًا لحالة المريض، موضحا أنه يتم تعديل بروتوكول العلاج الخاص بمرضى القلب والكبد والأمراض المزمنة كل وفقًا لحالته الصحية.









وأضاف غنيمة، أنه من المهم ألا يتم أخذ أى دواء إلا بعد استشارة الطبيب واتباع بروتوكول علاج وزارة الصحة المتبع لعلاج مرضى ومصابى فيروس كورونا، موضحًا أنه لا توجد دولة تستطيع تحديد موعد مرحلة الذروة، معلقا: "نتعشم أن نكون في فترة الذروة".









ونصح بالحفاظ على التغذية السليمة، وتناول الطعام الصحي أفضل من تناول الفيتامينات، مناشدا المواطنين عدم التواجد في الأماكن المزدحمة.









وحذر من اتباع بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن فيتامين سي من الفيتامينات التى تقوى المناعة ولكن تناول الطعام الصحى والسليم أفضل من تناول الفيتامينات.











ونصح الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أي شخص غير مخالط لمصابي الكورونا، ولا تظهر عليه أعراض، أن يلتزم بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، ويرتدي الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وغسل اليدين، أما من تظهر عليه أي أعراض عليه أن يتوجه سريعا إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة لتقييم الحالة وصرف العلاج فورا حتى قبل ظهور نتيجة المسحة.









وقال: "محدش يتوجه للمستشفى إلا اللي عنده أعراض"، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف مركز وحدة صحية ووحدات متنقلة لصرف الأدوية الخاصة للمخالط على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه سيتم توصيل تلك العلاجات للمخالطين فى منازلهم لكبار السن، مؤكدًا أن وزارة الصحة خصصت 320 مستشفى لاستقبال المرضى وتقييم حالتهم وخضوعهم للأشعة وتحاليل الدم وفحصهم وصرف العلاج فورًا فى حالة الاشتباه بفيروس كورونا حتى قبل ظهور نتيجة الفحوص.









وأوضح أن صورة الدم الكاملة والأشعة المقطعية على الصدر تعطي مؤشرا عن طبيعة الإصابة بنسبة تصل إلى 80%، مشددا على أن مريض فيروس كورونا عليه الالتزام بالعلاج من الطبيب فقط، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف العلاج فورًا للأشخاص الذين لديهم حالة اشتباه كورونا، حتى قبل ظهور نتيجة التحاليل، موضحًا أن النتيجة المؤكدة بإصابة الفرد بكورونا هو تحليل الـ pcr.









من ناحية أخرى، قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إنه تم حذف دواء "التامفيلو" من بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا، بعد ثبوت أنه غير فعال في علاج مرض الكورونا، ولكنه ليس مضرًا وليست له أى أعراض جانبية.







