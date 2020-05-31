للمخالطين وغيرهم.. طرق التعامل مع كورونا والحصول على العلاج.. فيديو

نصح الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أي شخص غير مخالط لمصابي الكورونا، ولا تظهر عليه أعراض، أن يلتزم بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، ويرتدي الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وغسل اليدين، أما من تظهر عليه أي أعراض عليه أن يتوجه سريعا إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة لتقييم الحالة وصرف العلاج فورا حتى قبل ظهور نتيجة المسحة.
وقال غنيمة، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأحد: "محدش يتوجه للمستشفى إلا اللي عنده أعراض"، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف مركز وحدة صحية ووحدات متنقلة لصرف الأدوية الخاصة للمخالط على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه سيتم توصيل تلك العلاجات للمخالطين فى منازلهم لكبار السن.
وأكد أن وزارة الصحة خصصت 320 مستشفى لاستقبال المرضى وتقييم حالتهم وخضوعهم للأشعة وتحاليل الدم وفحصهم وصرف العلاج فورًا فى حالة الاشتباه بفيروس كورونا حتى قبل ظهور نتيجة الفحوص.
وأوضح أن صورة الدم الكاملة والأشعة المقطعية على الصدر تعطي مؤشرا عن طبيعة الإصابة بنسبة تصل إلى 80%، مشددا على أن مريض فيروس كورونا عليه الالتزام بالعلاج من الطبيب فقط.
وأشار إلى أنه سيتم صرف العلاج فورًا للأشخاص الذين لديهم حالة اشتباه كورونا، حتى قبل ظهور نتيجة التحاليل، موضحًا أن النتيجة المؤكدة بإصابة الفرد بكورونا هو تحليل الـ pcr.