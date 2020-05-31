للمخالطين وغيرهم.. طرق التعامل مع كورونا والحصول على العلاج.. فيديو

ي شخص غير مخالط لمصابي الكورونا، ولا تظهر عليه أعراض، أن يلتزم بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار

، ويرتدي الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وغسل اليدين، أما من تظهر عليه أي أعراض عليه أن يتوجه سريعا إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة لتقييم الحالة وصرف العلاج فورا حتى قبل ظهور نتيجة المسحة.

نصح الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أ