مستشار وزيرة الصحة: نتائج استخدام بلازما المتعافين من كورونا حققت نجاحا مبهرا .. فيديو

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة الطوارئ والرعاية العاجلة، إن 80% من مصابي فيروس كورونا متواجدين في المنازل والباقي في المستشفيات المتوسطة وهناك 8% هم من يدخلون العناية المركزة وهذا يحدث علي مستوى العالم .









وأضاف شريف وديع خلال مداخلة هاتفية علي قناه ام بي سي مصر ، ان مصر نتائجها في العناية المركزة متميزة جدا على مستوى العالم، كما ان نسبة الوفيات في مصر 3.8% وهذه نسبة طبيعية .













واوضح شريف وديع ، أن متوسط أعمار الوفيات في مصر 63 سنه كما ان 85 % من الوفيات في مصر مصابون بأمراض .









وتابع أن أستخدام بلازما المتعافين في علاج فيروس كورونا أحدث طفرة ويمكن للمتعافي ان يتبرع بالدم بعد علاجه بمدة 14 يوما.









واستطرد أن أستخدام بلازما المتعافين تعطي مناعة للجسم وتمنع تكاثر الفيروس داخل الجسم وهذا ما يستخدمه العالم اجمع و قمنا باستخدامها علي 30 حالة مصابة وحققت نجاحا باهرا.



