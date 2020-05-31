الصحة: نتعشم أن نكون فى فترة ذروة كورونا.. وننصح بتناول الغذاء السليم.. فيديو

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن كل مريض له بروتوكول معين لل علاج من فيروس كورونا وفقًا لدرجة الإصابة ووفقًا لحالة المريض، موضحا أنه يتم تعديل بروتوكول العلاج الخاص بمرضى القلب والكبد والأمراض المزمنة كل وفقًا لحالته الصحية.





وأضاف غنيمة، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه من المهم ألا يتم أخذ أى دواء إلا بعد استشارة الطبيب واتباع بروتوكول علاج وزارة الصحة المتبع لعلاج مرضى ومصابى فيروس كورونا .





وتابع أنه لا توجد دولة تستطيع تحديد موعد مرحلة الذروة، معلقا: "نتعشم أن نكون في فترة الذروة".





ونصح بضرورة الحفاظ على التغذية السليمة، وتناول الطعام الصحي أفضل من تناول الفيتامينات، مناشدا المواطنين عدم التواجد في الأماكن المزدحمة.





وحذر من اتباع بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفًا أن فيتامين سي من الفيتامينات التى تقوى المناعة ولكن تناول الطعام الصحى والسليم أفضل من تناول الفيتامينات.