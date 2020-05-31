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تعليم

بنسبة نجاح 99.35٪.. محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الأحد 31/مايو/2020 - 02:39 م
اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية
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زينب الزغبي
اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 بنسبة نجاح 99.35٪، وبلغ عدد المقيدين 25857 طالب وطالبة نجح منهم 25688 وقدمت محافظ دمياط، التهنئة لجميع الأوائل والناجحين هذا العام مع تمنياته لهم بالتفوق الدائم.

وللحصول على النتيجة اضغط هنا 
كما اعتمدت خلال لقائها عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين والشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100٪، مقدمة أصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.


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ومن جانبه، أكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط عن الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريًا لعدد 8طلاب تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهرى ومقبول وذلك خلال الفترة المقبلة.

لافتا إلى الالتزام التام بتطبيق إجراءات تباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد متخذين كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

 وعلى جانب آخر تناول اللقاء أيضًا الوقوف على تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة والمقرر انعقادها بدءًا من 21 يونيو المقبل بالإضافة إلى أعمال تطهيرها وتعقيمها و كذلك عملية إنتاج الكمامات الواقية التى تقوم بها عدد من المدارس الفنية بالمحافظة وفقًا للمواصفات التى أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
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