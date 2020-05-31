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محافظات

محافظ بورسعيد: رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين و البدء في رصف شارع الأمين

الأحد 31/مايو/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ،اليوم اجتماعا ، لمناقشة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعة آخر التطورات فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحافظة ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان ، نائب المحافظ ،واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد  ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، والمهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد ، ومدير جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة للاسنثمار .

وفى مستهل الاجتماع ،تابع محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء ومديرى جمعية المستثمرين والمنطقة الصناعية ، آخر المستجدات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية و تعليمات رئيس الوزراء لمجابهة الفيروس المستجد ، مشددا على ضرورة تطبيق قرارات الجهات المعنية للحد من انتشار كورونا بأقصى دقة ، وللحفاظ على حياة العاملين فى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمشروعات الجارى تنفيذها.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك خطة شاملة لرصف عدد من شوارع حى الضواحى والمناخ والزهور بما يساهم فى رفع كفاءة الطرق بكافة أنحاء المحافظة واكتمال منظومة الشكل الجمالى للمدينة، موضحا أنه سيتم البدء فى رصف شارع الأمين بالاضافة الي شوارع مناطق السيدة خديجة والسيدة نفيسة بحى الضواحى ،وذلك فور الانتهاء من أعمال إقامة محطة صرف صحى الضواحى ، لافتا أن هناك اهتمام كبيرا بتنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى الأحياء الأكثر كثافة سكنية ، تماشيا مع منظومة التنمية التى تشهدها المحافظة حاليا فى عدة مجالات .
.

واضاف بان الفترة القادمة تشهد البدء فى اعمال رصف  شارع البترول والمناطق المحيطه ورفع كفاءة اعمال الطرق لميدان دخول المدينه مع محور 30 يونيو وكذا شارع الرحاب للقادم من خارج بورسعيد  بالاضافة الي  الاسراع فى الانتهاء من الاعمال فيما يخص مجمع المواقف  كما وجه المحافظ بالاسراع  فى تنفيذ اعمال الطرق بالمنطقه الصناعيه جنوب بورسعيد
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