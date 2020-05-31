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أخبار العالم

مقتل ضابط وإصابة آخر في إطلاق نار بأوكلاند وسط احتجاجات جورج فلويد

الأحد 31/مايو/2020 - 02:39 م
اعمال العنف اثناء
اعمال العنف اثناء احتجاجات فلويد في اوكلاند
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على صالح
أعلنت السلطات الأمريكية أن ضابطًا أمنيًا في خدمة الحماية الفيدرالية قتل وأصيب آخر بعد إطلاق رصاصات وسط احتجاجات في أوكلاند بـ كاليفورنيا على وفاة جورج فلويد يوم الجمعة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو في بيان إن فردًا داخل سيارة "بدأ في إطلاق النار على ضباط الأمن المتعاقدين مع خدمة الحماية الفيدرالية التابعة لوزارة الأمن الداخلي".

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ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة أوكلاند ووزارة الأمن الداخلي الفيدرالية في إطلاق النار الذي وقع في الساعة 9:45 مساءً.. في مبنى رونالد ف. ديلومز الفيدرالي، وفقا لوزير الامن الداخلي الفيدرالي بالإنابة تشاد وولف خلال مؤتمر صحفي يوم السبت.

وقال "وولف"، "في الليلة الماضية في أوكلاند ، كاليفورنيا ، قتل قاتل جبان اثنين من مقاولي خدمة الحماية الفيدرالية وهم يقفون لمراقبة احتجاج" ، معربا عن "تعازيه العميقة" لأسر الضحيتين.
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