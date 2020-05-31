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تعليم

تعليم كفر الشيخ يكشف استعدادات امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية.. صور

الأحد 31/مايو/2020 - 02:58 م
تعليم كفر الشيخ يكشف
تعليم كفر الشيخ يكشف استعدادات امتحانات الثانوية والدبلومات
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محمود زيدان
عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لبحث الترتيبات والاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية. 

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ووفاء عبدالله، مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والمحاسب إبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وجورج سمير، مدير إدارة الإحصاء، وسعد كامل، مدير إدارة الشئون القانونية.

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وشددت كشك، على توفير 4 كولدارات بكل لجنة ثانوية عامة أو دبلومات فنية ، وتخصيص كولدرين في كل دور من الأدوار، وتركيب مراوح بكل اللجان.

وأكدت، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها عقدت بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن، والصحة، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني ، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، والدبومات الفنية، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضافت كشك ، أنها شكلت لجان لمتابعة الانتهاء من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة ، ومراجعة توفر كل الإجراءات الاحترازية بكل اللجان، ومراجعة طفايات الحريق ، وكل بنود  الصحة والسلامة المهنية.

وأشارت إلى أنها خصصت وكيل الوزارة حجرتين للعزل بكل لجنة ثانوية عامة أو دبلومات فنية، فضلًا عن تشكيل لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم.

وأكدت وكيل الوزارة، أنها خصصت "واتس آب" للتواصل بين رؤساء اللجان والإسعاف والمطافئ والمستشفيات ومديرية الصحة للتواصل الفوري، بالإضافة لأرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.
تعليم كفر الشيخ يكشف استعدادات امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية.. صور
تعليم كفر الشيخ يكشف استعدادات امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية.. صور
تعليم كفر الشيخ يكشف استعدادات امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية.. صور
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