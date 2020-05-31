بإجمالي 15415 حالة مصابة.. الصحة تعلن أسماء أعلى 6 محافظات موبوءة بكورونا

أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خالص شكرها لكل أعضاء الفريق الطبي الذين يقومون بدور كبير في معركة مواجة فيروس كورونا، قائلة: "متعشمة في كل الأطقم الطبية خير والقيام بدور أكبر خلال الفترة المقبلة".





وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الأحد، عن أعلى 6 محافظات بها أعداد مصابي فيروس كورونا، بإجمالي 15415 حالة:









القاهرة 7111

الجيزة 2629

القليوبية 1787

المنوفية 1533

الفيوم 1277

الاسكندرية 1078

البحيرة 988





وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الإعلام، أن الوزارة توسعت في مستشفيات علاج كورونا من 18 مستشفي إلى 376، مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك 35 ألف سرير.



