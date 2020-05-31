بإجمالي 15415 حالة مصابة.. الصحة تعلن أسماء أعلى 6 محافظات موبوءة بكورونا

أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خالص شكرها لكل أعضاء الفريق الطبي الذين يقومون بدور كبير في معركة مواجة فيروس كورونا، قائلة: "متعشمة في كل الأطقم الطبية خير والقيام بدور أكبر خلال الفترة المقبلة".
وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الأحد، عن أعلى 6 محافظات بها أعداد مصابي فيروس كورونا، بإجمالي 15415 حالة:
القاهرة 7111
الجيزة 2629
القليوبية 1787
المنوفية 1533
الفيوم 1277
الاسكندرية 1078
البحيرة 988
وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الإعلام، أن الوزارة توسعت في مستشفيات علاج كورونا من 18 مستشفي إلى 376، مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك 35 ألف سرير.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنه يتم تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.