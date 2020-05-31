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برلمان

عودة 510 مصريين عالقين بالسعودية.. اليوم

الأحد 31/مايو/2020 - 05:29 م
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
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حسن رضوان
قال أحمد على حسن مسؤول المصريين الأحرار بدول الخليج العربي، إن الحزب بقيادة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالتواصل مع الجهات المختصة والتنسيق مع شركة آير كايرو استطاع توفير حجز على 3 رحلات لإعادة 510 عالقين من جدة مرسى علم، وأيضًا رحلة أول يونيو الرياض /مرسي علم وعقب إنهاء الحجر الصحى بمدينة مرسي علم انتقالهم للقاهرة بالطيران.

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وأضاف مسئول الحزب بالخليج، أن الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل لا يدخر جهدًا لخدمة أبناء الجالية المصرية في دول الخليج والخارج عمومًا.

وأوضح أن تلك الرحلات الاستثنائية تنسق لخدمة الذين لديهم رغبة أو حاجة مُلحه للنزول للقاهرة قبل فتح مسار الرحلات الطبيعية. 

وأكد أن خدمات الحزب مجانية للجميع والأسعار والتكاليف ولو كانت عالية نسبيًا هي أقصى تخفيض توصلنا إليه مع الشركات المشرفة.

ووجّه حزب المصريين الأحرار الشكر والتقدير لجهود معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وجهود اللواء مازن فهمي مستشار الوزيرة لشئون التواصل، وهبة شكرى مسؤولة التواصل مع الجاليات بالخارج.

وأشار إلي أن الحزب بالتعاون مع شركة خطوط جدة للسياحة والسفر جارِ إعداد رحلات من مطار تبوك/القاهرة لنقل العالقين من أبناء الجالية المصرية أيام 2 و3 و4 يونيو المقبل تّقل نحو 500 عالقًا؛ وتشمل إجراءات الرحلة نُزل المصريين في فنادق بالقاهرة للحجر الصحى.
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