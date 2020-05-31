فيديوهات وصول الكبسولة كرو دراجون لمحطة الفضاء الدولية .. شاهد

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وشركة سبيس إكس، اليوم الأحد، مقاطع فيديو من وصول الكبسولة "كرو دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية.





وأعلنت شركة "سبيس إكس" وصول الكبسولة "كرو دراجون" إلى محطة الفضاء الدولية والتحامها بها.





فيما قالت وكالة ناسا إن رائدي الفضاء الأمريكيين على بعد ساعة من الانضمام إلى الطاقم على متن محطة الفضاء.





ونشرت ناسا مقطع فيديو يظهر كوكب الأرض من داخل الكبسولة "كرو دراجون" ونشرت من جانبها سبيس إكس مقطع فيديو للحظة الالتحام بمحطة الفضاء.





وأطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أمس السبت، الكبسولة "كرو دراجون" على متن صاروخ "فالكون 9" نحو محطة الفضاء الدولية، من مركز كينيدي للفضاء.





كانت عملية الإطلاق الأولى التي تجرى منذ نحو عقد وحملت على متنها رواد فضاء، وذلك بإرسال رائدي الفضاء، روبرت بنكن ودوج هورلي.





وبنجاح الكبسولة في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية تكون قد تم اعتماد كبسولة الإطلاق للاستخدام التشغيلي ونقل البشر إلى الفضاء، مما يجعلها أول شركة خاصة تنقل رواد فضاء بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية.



