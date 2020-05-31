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محافظات

محافظ بورسعيد : تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة

الأحد 31/مايو/2020 - 07:03 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد اجتماعا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامه داخلها وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.
 

واستمع المحافظ الي مقترحات تطوير مستوى العمل والأداء من مدير الشئون القانونية حسن الحبال  ومدير ادارة المالية هشام الباني.


وأكد المحافظ أن الاجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة.


ولفت إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.


وشدد المحافظ  خلال الاجتماع علي ارتداء جميع العاملين بالادارت للكمامات الواقية حرصا علي سلامتهم خلال تلك الفترة.

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