تعرف على آخر تطورات ستاد الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عقد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك ومعه أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة وشريف حسين المدير التنفيذي للنادي، جلسة مع مسؤولي الشركة التي ستتولى بناء ستاد الزمالك الجديد وكذلك فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وأكد المصدر أن الجلسة، شهدت توقيع العديد من الأوراق بشكل رسمي، كما تم حسم العديد من الأمور المتعلقة بهذا الشأن.

ويسعى مجلس إدارة القلعه البيضاء للبدء في مشروع ستاد الزمالك الجديد خلال أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا بالإضافة إلى الفرع الجديد للنادي الأبيض بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن موعد افتتاحهما بعد بدء العمل فيهما بشكل رسمي.

ويخوض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات منزليه علي فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.