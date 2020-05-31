تعرف على آخر تطورات ستاد الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل
نادي الزمالك عن عقد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك ومعه
أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة وشريف حسين المدير التنفيذي للنادي، جلسة مع
مسؤولي الشركة التي ستتولى بناء ستاد الزمالك الجديد وكذلك فرع النادي في مدينة 6
أكتوبر.
وأكد المصدر أن الجلسة، شهدت توقيع العديد من الأوراق بشكل رسمي، كما تم
حسم العديد من الأمور المتعلقة بهذا الشأن.
ويسعى مجلس إدارة
القلعه البيضاء للبدء في مشروع ستاد الزمالك الجديد خلال أقرب وقت ممكن.
يأتي هذا بالإضافة
إلى الفرع الجديد للنادي الأبيض بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن موعد
افتتاحهما بعد بدء العمل فيهما بشكل رسمي.
ويخوض لاعبو الفريق
الأبيض تدريبات منزليه علي فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار
فيروس كورونا.