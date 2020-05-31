بعد عرض سعودي بقيمة مليون و200 إلف دولار سنويا .. تعرف على أرقام وليد أزارو مع الأهلي
الأحد 31/مايو/2020 - 07:38 م
ازارو
كشفت تقارير مغربية، عن سعي نادي الشباب السعودي لضم وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي. وقالت صحيفة هيسبريس المغربية إن الشباب بدأ مفاوضاته مع المهاجم المغربي من أجل الاتفاق معه، لضمه في بداية الموسم. وأوضح التقرير أن أزارو رفض عرضا مقابل راتب سنوي قدره مليون دولار من الشباب السعودي، ولكن النادي بسبب رغبته الشديدة في ضم النسر المغربي رفع القيمة الى مليون و 200 ألف دولار. ويرصد موقع صدى البلد رحلة المغربي وليد ازارو منذ انضمامه للأهلي: انضم وليد أزارو إلى النادي الأهلي في 1 يوليو 2017 قادما من صفوف نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وقدم أزارو مباريات مميزة في نهاية موسم 2016-2017، وشارك في هذا الموسم مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 6 مباريات، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين. ومع بداية موسم 2017-2018، واصل النجم المغربي التألق بشكل لافت للنظر جعل اللاعب هدفا لعدة أندية أوروبية، ونجح خلال مشاركته في 43 لقاء في مختلف المسابقات مع النادي الأهلي من تسجيل 26 هدفا وصناعة 8 أهداف في واحد من أهم مواسم أزارو مع المارد الأحمر. وفي موسم 2018-2019، انخفض أداء المغربي بعض الشيء، وهو ما جعله عرضة بشكل كبير للانتقادات، خاصة بسبب إهداره للعديد من الفرص السهلة أمام المرمى، فقد شارك صاحب الـ 24 عاما مع الأهلي في 29 لقاء سجل 7 أهداف وصنع خمسة مثلهما. وشارك أزارو مع الأهلي قبل اعارته للاتفاق السعودي في ١١ لقاء فقط ما بين أساسي وبديل نجح في تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف وحيد، ليكون مجمل مشاركات اللاعب منذ انضمامه إلى المارد الأحمر 89 مباراة نجح خلالها في تسجيل 41 هدفا وصناعة 16.