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الصحة: توفير 8 ملايين جرعة دواء لمخالطي المصابين بـ كورونا ..فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 07:24 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم توفير 8 ملايين جرعة دواء للمخالطين للحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وهذا لأقصى افتراض للمرحلة.

وأضافت «هالة زايد» خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الأدوية متواجدة في الوحدات الصحية والقوافل العلاجية في عدد من الأحياء والمناطق المختلفة.


وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك 513 وحدة صحية، و100 سيارة قوافل علاجية ، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة بها 65 سيارة في الأحياء التي تشهد تكدسا.

وشددت «هالة زايد» على أنها حريصة على الجولات الميدانية للتفقد المراكز والقوافل العلاجية والإطمئنان على سير الخطة التي وضعت والعملية للعلاجات.

وتابعت  إننا لا ننتظر نتائج مساحات الـpcr ويتم الاعتماد على نتائج الإشاعات والبدء مباشرة فى اتخاذ العلاج لمرضى فيروس كورونا، مضيفة  أن فرق 100 مليون صحة تعمل فى برنامج مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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