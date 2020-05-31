الصحة: توفير 8 ملايين جرعة دواء لمخالطي المصابين بـ كورونا ..فيديو





وأضافت « هالة زايد » خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الأدوية متواجدة في الوحدات الصحية والقوافل العلاجية في عدد من الأحياء والمناطق المختلفة.









وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك 513 وحدة صحية، و100 سيارة قوافل علاجية ، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة بها 65 سيارة في الأحياء التي تشهد تكدسا.





وشددت «هالة زايد» على أنها حريصة على الجولات الميدانية للتفقد المراكز والقوافل العلاجية والإطمئنان على سير الخطة التي وضعت والعملية للعلاجات.



