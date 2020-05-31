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عوض تاج الدين: زيادة عدد المستشفيات والمراكز التي تستقبل المصابين بكورونا .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 07:05 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن الحكومة دائما تجهز نفسها بامكانيات وطاقات بشرية ومؤسسات علاجية ووسائل تشخيصية للتعامل مع كل المراحل.

وأضاف «تاج الدين» خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم زيادة عدد المستشفيات والمراكز التي تستقبل المصابين لتخفيف الضغط عن مستشفيات الحميات والصدر، مشيرا إلى أنه في كل مرحلة يتم اتخاذ خطوات تتوافق مع المرحلة.

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وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة أنه منذ أكثر من أٍسبوع شهدت زيادة متوقعة لزيادة حالات الإصابة بقيروس كورونا، خاصة الأسبوع  الأخير من رمضان، مؤكدا أن هذه الزيادة كانت متوقعة وكيفية التعامل معها بحرص شديد .

وأشار إلى أن كان ولابد التحضير لذلك كان هناك زحام شديد في مستشفيات الحميات والصدر لتكون أماكن متخصصة في تشخيص وعلاج الحالات المصابين، موضحا أنه تم عقد اجتماع مع وزراء الصحة والتعليم العالي لزيادة عدد المستشفيات والمراكز.
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