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رياضة

مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ يتضامن مع ضحية الشرطي الأمريكي.. شاهد

الأحد 31/مايو/2020 - 07:35 م
تورام
تورام
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حسن العمدة
تضامن الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، مع الرجل الأمريكي ذي البشرة السمراء جورج فلويد.


وسجل تورام الهدفين الثاني والثالث لـ مونشنجلادباخ في الدقيقتين 41 و59، والذي قاد فريقه للفوز على يونيون برلين، برباعية مقابل هدف، في الجولة 29 من الدوري الألماني.


واحتفل تورام بهدفه الثاني، بالتضامن مع جورج فلويد، والذي تعرض للقتل من قبل شرطي، حيث انحنى على ركبته بنفس الطريقة التي قتل بها.




ورفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

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