مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ يتضامن مع ضحية الشرطي الأمريكي.. شاهد

تضامن الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، مع الرجل الأمريكي ذي البشرة السمراء جورج فلويد.
وسجل تورام الهدفين الثاني والثالث لـ مونشنجلادباخ في الدقيقتين 41 و59، والذي قاد فريقه للفوز على يونيون برلين، برباعية مقابل هدف، في الجولة 29 من الدوري الألماني.
واحتفل تورام بهدفه الثاني، بالتضامن مع جورج فلويد، والذي تعرض للقتل من قبل شرطي، حيث انحنى على ركبته بنفس الطريقة التي قتل بها.
ورفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.
Powerful moment here at Borussia-Park as Marcus Thuram takes the knee after scoring.@borussia_en are now two nil up just before the break.— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 31, 2020
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