تعليمات نهائية من اتحاد الكرة للأندية قبل الإعلان عن عودة الدوري

يستمر الاتحاد المصري لكرة القدم في دراسة أمر عودة بطولة الدوري الممتاز مع الجهات المسؤولة، ومحاولات وجود حل وتصور مميز لاستئناف المباريات.





وبعد وضع تصورات عديدة وسيناريوهات لعودة بطولة الدوري والتنسيق مع الجهات الطبية والحكومية، وضع الاتحاد المصري لكرة القدم تصور أخير هو الأنسب في هذا الوقت.





بالمشاورة والترتيبات التي حدثت في الشهور الأخيرة، وجد مسؤولي اتحاد الكرة أن تجارب الدوريات الأوروبية التي قررت العودة وضع بروتوكولات معينة للاستئناف.









ونكشف لكم السيناريو الأخير الذي أقره الاتحاد المصري لكرة القدم ، وبناء عليه سوف يتم التنسيق مع الجهات المسؤولة ومن ثم سيتم استئناف البطولة إذا قبل بالإيجاب.





وضع اتحاد الكرة مجموعة من الشروط الهامة التي يتحتم على الأندية تنفيذها حال عودة الدوري..





1- يفضل حضور اللاعبين والجهاز الفنى للملعب مباشرة .





2- التدريب يكون تخصصى مراكز "حسب مركز كل لاعب" وهو الأفضل صحيا وفنيا، وكل مجموعة ربع ملعب.





3- تحديد مواعيد التدريب على فترات واستخدام غرف الملابس على دفعات " الحراس .. المدافعين .. الوسط .. الهجوم".





4- التقسيمات تكون صغيرة "3 + 3" او "4 + 4".





5- تقديم بيان بالكشف الطبى الشامل على اللاعبين.





6- تقديم بيان بالكشف الطبى الشامل على الأجهزة الفنية والطبية والادارية





7- تفادى المصافحة أو العناق أو البصق داخل الملعب.





8- عدم الاستعانة بالأطفال الذين ينزلون الملعب مع اللاعبين.





9- عدم التقاط صور تذكارية





10- عدم دخول الفرق من النفق فى توقيت واحد





11- ارتداء اللاعبين الكمامات على مقاعد البدلاء





12- ترك مقعد خالى بين البدلاء





13- لا يتجاوز عدد الحضور فى الملعب الـ300 فردا





14- يقسم الملعب 3 مناطق " أرض الملعب- المقصورة -محيط الملعب".





15- دخول الفريق الملعب بأكثر من باص ومسافة متر ونصف بين الجميع.





16- الغاء المؤتمرات الصحفية وعمل منطقة للتصريحات الاعلامية



