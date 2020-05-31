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حوادث

أثناء لهوهما بطائرة ورق.. مصرع طفلين صعقا بالكهرباء بإحدى قرى دمنهور

الأحد 31/مايو/2020 - 11:56 م
جثة
جثة
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جمالات الدمنهورى

شهدت قرية ابو نار بمركز دمنهور حادثا مأساوية حيث لقى اليوم الأحد طفلان مصرعهما صعقا بالكهرباء بقرية أبو نار بمركز دمنهور وذلك أثناء لهوهما بطيارة ورق مسكت بأحد أعمدة الإنارة وأثناء محاولة الحصول عليها صعقا التيار الكهربائي الطفلين وتم نقل الجثتى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمى بدمنهور.

تلقت الأجهزة الأمنية ، بمديرية أمن البحيرة بلاغامن مركز شرطة دمنهور عن الأهالى بقرية أبونار  بدائرة المركز يفيد بوفاة طفلين صعقا بالكهرباء، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وفاة كلا من "حمد ايمن عبد اللطيف ابونار" 11 عامًا ويقيم بقرية ابو نار،و"ياسر جابر عبد القادر حزيمة " 11 عامًا ومقيم بقرية ناصر،  بالشارع بقرية ابونار - دنشال - مركز دمنهور.


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توصلت تحريات وحدة مباحث مركز دمنهور إلى وفاة الطفلين صعقا بالكهرباء أثناء قيامهما باللهو بطائرة ورق لف حباها على أحد الأعمدة الكهربائية ولقى مصرعهما أثناء قيامهما بتسليك الطائرة.

وتم نقل الجثتى لثلاجة حفظ الموتى بالتعليمى بدمنهور..وتحرر المحضر اللازم للعرض النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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