طبيب يكشف حقيقة فقدان الشم والتذوق وعلاقته بفيروس كورونا

هناك العديد من العلامات التي تؤكد الاصابة بفيروس كورونا ، وقد يعاني الكثير من فقدان حاسة الشم والتذوق واكد الدكتور ادم محمد ادم استشاري الانف والاذن والحنجرة علي فقدان حاسة الشم والتذوق ليست دليل علي اصابة الشخص ب الكورون ا.





كما أن حرقان الحلق الذي يعاني منه الكثير في الليل وقد يشعر الشخص بشك في الحلق وليس حرقان بالمعني الحرفي فمن الممكن ان يكون ارتجاع المرئ وتزيد اعراضه في الليل بوضع النوم حيث يخرج حامض المعدة الي الحلق ويسبب الشعور بالالتهاب.









وأشار آدم إلى أن فيروس الكورونا يمكن يخترق جسم الانسان من خلال العين ولذلك فأن الفيس شيلد هو واقي للعين ويستخدمه الاطباء ولكن يجب استخدامة مع الكمامة.



