محمد مصيلحي: غير مستعدين لتحمل تكاليف عودة الدوري.. فيديو

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إنه تم تقديم الشكر لكافة مسئولي قطاع الناشئين في كرة القدم وكافة الالعاب الأخري لسوء النتائج خلال الفترة الماضية.

وأضاف محمد مصيلحي في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيتم تجديد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف خلال الفترة القادمة.

وأوضح محمد مصيلحي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية استعداد لفتح الأندية من جديد خلال الفترة القادمة.

وتابع محمد مصيلحي:" لم نتحمل التكاليف التي أقرها مسئولي اللجنة الخماسية والاتحاد ليس على استعداد لخوض الدوري من جديد .

وأتم:" يجب إلغاء الدوري للحفاظ على اللاعبين في ظل انتشار فيروس كورونا ".