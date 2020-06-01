رئيس الاتحاد يصدم الأهلي: لدينا خطاب من 14 ناديا ترفض عودة النشاط الرياضي ..فيديو

قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن إدارة زعيم الثغر عقدت اجتماعا أمس، الأحد، لحسم عدد من الملفات الهامة.
وأضاف محمد مصيلحي، في برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن إدارة الاتحاد قررت إغلاق باب التقدم للعضويات الجديدة للنادي اعتبارًا من الشهر المقبل، مع التبرع بـ 5 بوابات تعقيم لفرعي النادي بالشاطبي وسموحة تحسبًا لعودة النشاط الرياضي، والاجتماعي في الفترة المقبلة.
وأكد محمد مصيلحي، رفضه التام لعودة النشاط الرياضى، مضيفا أنه يمتلك خطابا من 14 ناديا، وتم تقديمه لوزارة الرياضة واتحاد الكرة، للمطالبة بعدم استكمال النشاط، موضحا أن هذه الأندية ليست معترضة على تتويج الأهلى بالدورى هذا الموسم، حال إلغاء النشاط مثلما حدث فى بلجيكا وفرنسا.
وأتم حديثه "نحن نعمل حاليا على التفاوض مع طلعت يوسف لتمديد تعاقده، بعد النتائج المميزة التى حققها معنا".
وقرر اتحاد الكرة تعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية.