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رياضة

أزمة نادى القرن الحقيقي تشتعل.. مرتضى منصور: حصلت على مستندات تؤكد أحقية الفارس الأبيض باللقب.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:13 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حسن العمدة
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن القلعة البيضاء تعمل حاليا على إعداد ملف ستتقدم به للمحكمة الرياضة خلال أسبوعين على الأكثر.

وأضاف مرتضى منصور ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن النادي الأهلى ليس طرفا فى أزمة نادي القرن، ولكن الزمالك يري إنه صاحب حق ويسعي للحصول عليه.

كما أوضح مرتضى منصور، إن الزمالك حصلت على مستندات تؤكد أحقية الفارس الأبيض بلقب نادي القرن، وستم تقديمها للمحكمة الرياضة خلال الفترة المقبلة.

كما أشار مرتضى منصور إن الزمالك لم يكن يستطيع الحصول على أى أوراق من داخل الاتحاد الفريقي، نظرا لوجود عيسي حياتو، ومصطفي فهمي ونجله الراحل عمرو فهمي.

وكان زكي عبدالفتاح ، مدرب حارس الفراعنة الأسبق، قال خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن النادي الأهلى حصل على لقب نادي القرن، مثل نظيره ريال مدريد، عن طريق معايير خاصة.
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