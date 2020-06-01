الأهلي يبحث عن مخرج لأزمة المغربي وليد أزارو

يبحث محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ولجنة التخطيط ملف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للإتفاق السعودي الذي يرفض تجديد تعاقده ويرغب في الرحيل النهائي وليس الإعارة.
ووضع وليد أزارو لجنة التخطيط في موقف صعب للغاية خاصة أن رغبته في عدم تجديد تعاقده ستؤدي لا محالة إلي رحيله المجاني عن الأهلي لأنه يتبقى له عام واحد ولا توجد أي عروض رسمية أو ودية.
وتسود حالة من الغضب الشديد داخل النادي من موقف وليد ازارو خاصة أن الأهلي لم يقصر معه في شئ وتعامل معه بأفضل ما يكون وكان ملتزمًا في صرف مستحقاته وصدامه مع المدير الفني رينيه فايلر ليس بيده وبالتالي فما يقوم به الآن شئ غير مبرر .
ويحاول سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات التواصل مع وليد أزارو لحسم الموقف مبكرًا قبل الدخول في صراعات جديدة علي شاكلة ما حدث مع أحمد فتحي ويكفي ما يمر به النادي من أزمات ومشاكل لا حصر لها.