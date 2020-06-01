تألق معنا.. رئيس الاتحاد السكندري يرفض "أرقام" الزمالك لضم رزاق سيسيه

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري عن موقفه من الطالبات المادية التي عرضها الزمالك من أجل ضم رزاق سيسيه المُعار إلى زعيم الثغر.
وقال مصيلحي خلال حديثه مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد" : "الأرقام التي تعرض من إدارة الزمالك لا يمكن أن نتحملها، إذا كان سيسيه بـ3 ملايين دولار لن أنظر إليه، كما أنه تألق معنا وليس معهم".
وتلقى مجلس إدارة نادي الزمالك عرضًا لرزاق سيسيه من أحد الأندية الإماراتية من خلال بعض وكلاء اللاعبين، إضافة إلى عرض من الدوري السعودي.
وينتظر سيسيه وصول العروض بشكل رسمي إلى إدارة الزمالك من أجل حسم وجهته القادمة في ظل رغبته في الاحتراف في إحدى دوريات الخليج.
من جانبه تسعى إدارة الاتحاد السكندري من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي خاصة بعد رغبة طلعت يوسف الشديدة باستمرار اللاعب ضمن صفوف زعيم الثغر.