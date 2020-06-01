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رياضة

تألق معنا.. رئيس الاتحاد السكندري يرفض "أرقام" الزمالك لضم رزاق سيسيه

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري عن موقفه من الطالبات المادية التي عرضها الزمالك من أجل ضم رزاق سيسيه المُعار إلى زعيم الثغر.

وقال مصيلحي خلال حديثه مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد" : "الأرقام التي تعرض من إدارة الزمالك لا يمكن أن نتحملها، إذا كان سيسيه بـ3 ملايين دولار لن أنظر إليه، كما أنه تألق معنا وليس معهم".

وتلقى مجلس إدارة نادي الزمالك عرضًا لرزاق سيسيه من أحد الأندية الإماراتية من خلال بعض وكلاء اللاعبين، إضافة إلى عرض من الدوري السعودي.

وينتظر سيسيه وصول العروض بشكل رسمي إلى إدارة الزمالك من أجل حسم وجهته القادمة في ظل رغبته في الاحتراف في إحدى دوريات الخليج.

من جانبه تسعى إدارة الاتحاد السكندري من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي خاصة بعد رغبة طلعت يوسف الشديدة باستمرار اللاعب ضمن صفوف زعيم الثغر.

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