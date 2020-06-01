علي ربيع يشارك جمهوره بفيديو من "مسرح مصر"

نشر الفنان علي ربيع فيديو جديد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر علي ربيع في الفيديو من احد مشاهده في مسرح مصر.





وكتب معلقة على الفيديو: انا الاسد اهو #علي_ربيع #مسرح_مصر .













ونال الفيديو تفاعل كثير من متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:





نجم المسرح ونجم العالم





كانت من أحلى المسرحيات إللي شوفتها في حياتي





عسل ي ربيع ولله بحبك اووي





بس يا بابا



