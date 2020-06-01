روسيا : موسكو تسجل 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 2553 شخصًا

أعلن مركز مكافحة الفيروسات التاجية في روسيا اليوم الإثنين أنه سجل 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا التاجي في العاصمة موسكو خلال اليوم الماضي، ليصل اجمالي عدد الوفيات في المدينة الى 2553 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية في نسختها بالإنجليزية عن بيان للمركز أن :" 76 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي لقوا حتفهم في موسكو."

وفي جميع أنحاء روسيا، وفقًا لبيانات مركز مكافحة الفيروس التاجي، هناك 405 آلاف و843 حالة إصابة مسجلة، وتعافي 171 ألفا و883 شخصًا، بينما توفي 4693 شخصًا.







