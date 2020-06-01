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أخبار العالم

شاهد.. إصابة صحفي أمريكي برصاص الشرطة خلال تغطية الاحتجاجات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:53 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية خلال الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد
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شيماء مصطفى
نشر أحد الصحفيين الأمريكيين، صورة له بعد إصابته برصاص مطاطي خلال تغطيته للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن جورج فلويد في مدينة مينيابوليس على يد أحد أفراد الشرطة.

وقال أدولفو جوزمان لوبيز الذي يعمل في راديو كاليفورنيا، إنه أثناء تغطيته للاحتجاجات في كاليفورنيا، أطلق أحد رجال الشرطة تجاهه رصاصة مطاطية بالقرب من أسفل حلقه، مؤكدا أن هذه طريقة ستوقفه لفترة من الوقت.

وأضاف أنه في طريقه للطوارئ لفحصها وتنظيفها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب اليوم الإثنين، حكام الولايات إلى استخدام القوة لمنع دخول البلاد إلى حالة فوضى. 

وقال ترامب: "على حكام الولايات الضرب بقوة وإلا سنتدخل للقيام بما يلزم". 

وأضاف ترامب "تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات". 

وكان مسئولون في البيت الأبيض كشفوا عن نقل الرئيس دونالد ترامب، إلى حجرة تحت الأرض في البيت الابيض، وذلك بعد تجمع المتظاهرين خارج البيت الابيض. 

ووفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، فإن قوات الخدمة السرية بالبيت الأبيض نقلوا ترامب لفترة من الوقت إلى القبو أسفل البيت الأبيض، أثناء تجمع المتظاهرين خارج البيت الأبيض. 

وأضافت أنه ظل في القبو لمدة ساعة قبل أن يعود إلى مكتبه، كما لم يوضح المسؤلين مكان تواجد زوحة الرئيس وبقية العائلة. 

وأعلن حكام الولايات المتحدة، اليوم، فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال على إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وما أعقبها من عمليات سلب ونهب. 
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