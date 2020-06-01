كثافات متوسطة بالدائري .. تعرف على النشرة الصباحية للطرق الرئيسية

شرحت مصادر الحالة المرورية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية الرئيسية في ساعات الصباح الاولى من اليوم الأثنين.





وقالت المصادر، إن الطريق الدائري يشهد كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق إمبابة بإتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.





ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة بمخرج طريق الإسكندرية الزراعي في القادم من مناطق المرج.





كما يشهد الطريق كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق ترعة الاسماعيلية والمرج بالاتجاهين في القادم والمتجه من السلام حتى الطريق الزراعي.





ويشهد الطريق كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة بإتجاه المنيب، وكذلك كثافات متوسطة أعلى مناطق النيل بإتجاه كورنيش المعادي.





كما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية متوسطة بالاتجاهين القادم والمتجه من مناطق الطريق الدائري حتى مناطق جسر السويس.





ويشهد طريق السويس الصحراوي كثافات مرورية مرتفعة بالاتجاهين بمناطق الكارتة.





ويشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة أسفل الطريق الدائري في القادم من مناطق كرداسة حتى مناطق ميدان لبنان، وبالإتجاهين أعلى مناطق أبو رواش.



