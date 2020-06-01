تناولت صبغة شعر ..مصرع طفلة بمنزلها فى سوهاج

استقبل مستشفي سوهاج الجامعي تلميذه مصابة بحالة اعياء شديد، وتوفيت اثناء محاولة اسعافها داخل المستشفى.

وتبين من تحقيقات رجال الشرطة واخذ اقوال والدة الطفلة انها تناولت صبغة شهر بطريق الخطأ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد ورود اشارة من المستشفى المركزي، بوصول "لمياء.ح.م - 14 عاما تلميذه)، وتقيم بناحية أولاد خلف دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقئ مستمر إدعاء تناول مادة فسفورية، وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي، وتوفيت عقب وصولها.

وبالفحص وسؤال والداتها (محاسن.ع.ا - 44 عاما ربة منزل)، وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء تواجد نجلتها المذكورة بالمنزل، تناولت صبغة شعر عن طريق الخطأ مما أدي لإصابتها ووفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك .

وتحرر محضر بالواقعة وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة

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