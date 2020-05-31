AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع ربة منزل في حريق بـ البلينا بسوهاج

الأحد 31/مايو/2020 - 04:29 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
Advertisements
خالد رياض
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع في حوشين للماشية بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، ونتج عن الواقعة مصرع ربة منزل إثر
إصابتها بحروق متفرقة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد نشوب حريق بعزبة فزع، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية،  وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده.


نتج عن الواقعة وفاة "أنيسة.ح.ع" 80 عاما، إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلها لمستشفى البلينا المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.

اقرأ أيضا

مصرع سيدة صعقا بكهرباء الثلاجة في سوهاج

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حريق بسوهاج

إصابة 3 اشخاص في حريق اندلع بمنزل في سوهاج

مصرع طفل في حريق اندلع بمنزل بالمنشاة بسوهاج

نفوق 10 رؤوس ماشية في حريقين بسوهاج

ترشيحاتنا

صحة البرلمان: إلزام المستشفيات الخاصة بحد أقصى لتكاليف علاج كورونا

لمرضى القولون العصبي.. 8 أطعمة يجب عدم تناولها

بكاء في حضرة المصطفى.. الفجر الذي لن ينسى في المسجد النبوي.. فيديو وصور

فيديوجراف.. تصريحات مهمة من وزيرة الصحة حول إحصائيات كورونا في مصر

بعد وفاة زوجته.. رجل يكتشف دمى متحركة في منزله.. صور

ذبح ضابط شرطة بولاية فلوريدا من رقبته وسط الاحتجاجات الغاضبة لمقتل فلويد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى العوامة.. مى سليم تستقبل الصيف بـ الأحمر الجريء

اقتحمن عالم الرجال وتركن بصمتهن.. قصة أول سيدة تشغل منصب الرئاسة في موريشيوس.. صور

بـ الأحضان.. مى عمر فى إطلالة جذابة مع زوجها داخل السيارة.. شاهد