مصرع ربة منزل في حريق بـ البلينا بسوهاج



إصابتها بحروق متفرقة. سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع في حوشين للماشية بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج ، ونتج عن الواقعة مصرع ربة منزل إثرإصابتها بحروق متفرقة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد نشوب حريق بعزبة فزع، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الواقعة وفاة "أنيسة.ح.ع" 80 عاما، إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلها لمستشفى البلينا المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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